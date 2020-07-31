عدد المصابين بكورونا بعد هبوط الطائرة ارتفع..عمال كوريون جنوبيون يعودون من العراق

اكتشفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن 31 من أصل 72 عاملا كوريا جنوبيا عادوا اليوم من العراق، يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد.

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وعاد العمال عبر طائرة قطرية مستأجرة من العراق إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات إن 31 عاملا يعانون من أعراض كورونا، بينما لا يعاني البقية من أي أعراض.

وذكرت أن 17 عاملا قبل صعودهم الطائرة كانوا يعانون من أعراض كورونا، غير أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا ارتفع إلى 31 عاملا في أعقاب وصولهم إلى البلاد.

وأفادت السلطات بأن جميع الكوريين الجنوبيين صعدوا الطائرة بعد أن اتخذوا إجراءات أساسية مع ارتداء كمامات الوجه.

وخضع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، لاختبارات كورونا في المطار، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وسيتم نقل المصابين المؤكدين إلى مستشفيات أو مراكز العلاج، بينما سيبقى الأشخاص الذين تظهر نتائج فحوصهم سلبية، في مرافق الإقامة المؤقتة لقضاء فترة العزل الصحي لمدة أسبوعين.

وسبق أن أجلت الحكومة الكورية الجنوبية عبر طائرتين عسكريتين 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق إلى البلاد في يوم 24 من الشهر الحالي، وتم تأكيد إصابة 77 عاملا منهم بفيروس كورونا.

المصدر: "يونهاب"