حوار بين علييف وأردوغان تزامنا مع وصول مقاتلات تركية إلى أذربيجان

أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بحثا فيه العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

وأكد مكتب علييف أن الرئيسين تبادلا في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأذري التهاني بمناسبة عيد الأضحى وأعربا عن ارتياحهما لاستمرار تعزيز العلاقات بين باكو وأنقرة.

وأشار الرئيسان إلى النجاح في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الدولتين في مناطق مختلفة من أذربيجان، واصفين إياها "مؤشرا جديدا على العلاقات الودية والأخوية بين تركيا وأذربيجان".

كما أبدى علييف تقديره العالي لـ"الدعم الحازم" الذي قدمه الرئيس التركي إلى بلاده على خلفية التصعيد الحدودي الأخير بين أذربيجان وأرمينيا، محملا حكومة يريفان المسؤولية عن هذا "الاستفزاز العسكري".

وبحث الرئيسان، حسب البيان الأذري، المسائل المتعلقة بأفق تطوير التعاون في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول مقاتلات تركية من طراز "إف-16" إلى أذربيجان للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة "النسر التركي-الأذربيجاني 2020/ TurAz Kartal" التي ستجري في مناطق مختلفة من البلاد حتى العاشر من أغسطس.

وكانت القوات التركية والأذربيجانية قد بدأت الأربعاء الماضي مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان تستمر 13 يوما، وتتضمن اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

وتعد تركيا أكبر مؤيد لأذربيجان في خلافها مع أرمينيا بشأن منطقة قره باغ الحدودية المتنازع عليها بين الدولتين.

المصدر: وكالات