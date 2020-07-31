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أوكرانيا: المحادثات مع إيران بشأن تعويضات الطائرة "بناءة"

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أوكرانيا: المحادثات مع إيران بشأن تعويضات الطائرة
Reuters FABRIZIO BENSCH
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
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قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إن المحادثات مع إيران بشأن إسقاط طائرة أوكرانية في يناير "بناءة"، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.

وأضاف كوليبا اليوم الجمعة في إيجاز عبر رابط فيديو بعد اجتماع مع وفد إيراني: "انتهت المحادثات في وقت متأخر الليلة الماضية. استمرت 11 ساعة. بشكل عام كانت بناءة... هناك اتفاق وتفاهم على أن هناك حاجة إلى تحقيق أكثر شفافية وحيادية من جانب إيران".

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وجدد الوزير تأكيده استعداد كييف للذهاب إلى المحاكم الدولية إذا فشلت مفاوضاتها مع إيران.

وأقرت القوات الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد أن اعتقدت أنها صاروخ في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الولايات المتحدة.

وقتل جميع الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

المصدر: "رويترز"

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