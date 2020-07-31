وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة تونس قريبا لتوقيع اتفاقية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه سيزور تونس قريبا من أجل إبرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات هناك، وذلك بعد أيام من زيارة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مخاوف من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس على غرار تلك الألبانية في مطلع الألفية الثالثة.

وقال دي مايو: "يجب أن تمضي المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة حول الهجرة، وسأذهب قريبا إلى تونس بنفسي للتعامل مع القضية".

وتابع "لكني أريد أولا أن نعمل على الفور على اتفاق مع السلطات التونسية للاستيلاء على القوارب المستخدمة للهجرة".

وأشار إلى أن هذا السيناريو يعيد إلى الذاكرة موجة الهجرة من ألبانيا بداية عام 2000، حيث ثم التعاون مع حكومة تيرانا بهذا المعنى، مما ساهم في وقف التدفقات، مضيفا: "برأيي علينا أن نجرب الطريقة نفسها مع تونس، وبطبيعة الحال العمل على جبهات متعددة".

ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن من مجموع 11 ألف و191 مهاجرا غير نظامي وصلوا إلى البلاد منذ بداية العام الحالي، هناك 5 آلاف و237 منهم انطلقوا من سواحل تونس، من بينهم 4 آلاف تقريبا يحملون الجنسية التونسية.

المصدر: آكي