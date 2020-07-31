الرئيس الأفغاني يوعز بإطلاق سراح 500 من عناصر "طالبان"

أوعز الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالإفراج عن 500 سجين من عناصر "طالبان"، ردا على إعلان الحركة عن هدنة لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت "تولو نيوز" اليوم، أن الرئيس الأفغاني أشار إلى أن السجناء الـ 500 ليسوا على القائمة، التي قدمتها "طالبان" للحكومة الأفغانية، وسيفرج عنهم في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

ونوه بأن الحكومة الأفغانية أفرجت بالفعل عن 4600 سجين من "طالبان".

ودعا الرئيس غني، الحركة للبدء بأسرع وقت ممكن في مفاوضات السلام.

وأعلن غني قراره، بعد أن أكملت "طالبان" من جانبها الإفراج عن 1000 سجين بموجب اتفاق الدوحة.

المصدر: إنترفاكس