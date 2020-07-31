إسرائيل.. اعتقال 16 من أنصار جماعة متطرفة في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 ناشطا من جماعة يمينية اعتادت أن تتعرض للمتظاهرين اليساريين، وذلك أثناء تظاهرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس أمس الخميس.

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وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن الاعتقالات جاءت بعد أن خرق أنصار جماعة تطلق على نفسها "لا فاميليا"، النظام العام وألقى بعضهم الحجارة واعتدوا على متظاهرين وعلى أفراد من الشرطة، خلال تظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس شارك فيها حوالي 1000 شخص، وفق تقديرات وسائل الإعلام العبرية.

وفي تل أبيب، تم تنظيم احتجاج متواضع بالقرب من منزل وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، احتجاجا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع المحيطة ونشرت عددا كبيرا من الضباط في المنطقة، في أعقاب مشاهد عنف سابقة في الاحتجاجات وبسبب هجوم يميني مشتبه به على متظاهرين مناهضين لنتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع في تل أبيب.

المصدر: i24News