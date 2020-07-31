أردوغان يخاطب الجنود الأتراك

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفراد القوات المسلحة التركية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معتبرا أنه بفضل تضحياتهم عاد السلم والأمن للمنطقة.

إقرأ المزيد

ووجه الرئيس التركي تهنئته في خطاب مباشر مع الجنود في قاعدة "النبي نوح" التابعة لقوات الدرك (الجندرمه) في قمة جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأثناء حديثه مع وزير الداخلية سليمان صويلو الذي يزور القاعدة، توجه أردوغان بالحديث للضباط والجنود الأتراك.

وقال أردوغان، بفضل التضحيات التي قدمها جنودنا عاد السلم والأمن إلى المنطقة. وأقدم لكم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويشارك الجيش التركي حاليا بعدة عمليات خارج حدود البلاد، من ليبيا إلى سوريا والعراق وكذلك في تأمين حماية التنقيب عن الثروات في شرق البحر المتوسط.

المصدر: "الأناضول"