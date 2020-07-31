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وكالة: مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بقصف للجيش الباكستاني

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وكالة: مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بقصف للجيش الباكستاني
Reuters
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أفادت وكالة أنباء "تولو"، نقلا عن وزارة الدفاع الأفغانية، بأن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 50 آخرون في إقليم قندهار الأفغاني بعد قصف من جانب الجيش الباكستاني للمناطق السكنية.

وبحسب الوزارة، أطلق الجيش الباكستاني قذائف مدفعية على مناطق سكنية، في مقاطعة سبين بولداك على الحدود الباكستانية الأفغانية.

وأعطى رئيس أركان الجيش الأفغاني الجنرال ياسين ضياء، الأمر بالتحضير للرد بالمثل على القوات المسلحة الباكستانية. وأوعز بتعزيز القوات الأفغانية المتمركزة على طول خط دوراند – الذي يمثل الحدود الفعلية بين الدولتين منذ عام 1893.

وفي منتصف يوليو، قال الجانب الأفغاني، إن الجيش الباكستاني أطلق قذائف هاون على مناطق في إقليم كونار شرقي أفغانستان، وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية أشخاص.

المصدر: نوفوستي

 

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