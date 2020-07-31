كلمات زيلينسكي عن "الطائرات التي تقصف الجميع" حيّرت مستخدمي الإنترنت

أثار تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن "الطائرات التي تقصف الجميع" الدهشة والحيرة بين مستخدمي الإنترنت.

في وقت سابق، عند الاستفسار لدى الرئيس الأوكراني، خلال زيارته مستشفى للأطفال في كييف، عن سبب عدم افتتاح بناية جديدة ضمن هذه المؤسسة الطبية، كما كان مقررا بمناسبة عيد الطفل، قال زيلينسكي ساخرا: "يحب الجميع الأرقام كثيرا. بمناسبة يوم الطفل، يجب علينا أن نقوم بافتتاح منشأة فخمة ما، حتى يأتي جميع الصحفيين ويصفقون ويكيلون المديح للرئيس وللوزارة: حتى هذا اليوم، كانوا يفعلون ذلك. ووفقا لهذا المنطق، يجب علينا مع حلول يوم الاستقلال، أن نصنع طائرة جديدة ونظهر للجميع مدى قوتنا: وستنطلق الطائرات محلقة، لتقصف الجميع!".

وعلى الفور، قامت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية بانتزاع كلمات زيلينسكي هذه، من سياق النص الموجود فيه، وهو ما أثار الحيرة لدى الكثير من المستخدمين، الذين علق بعضهم باستغراب.

ومن بين التعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي: "لماذا هو يتكلم، وأنا أشعر بالخجل؟" أو :"أنت بحاجة للاعتناء بصحتك، يا فلاديمير الكسندروفيتش!".

المصدر: نوفوستي