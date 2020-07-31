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زعيمة هونغ كونغ تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية

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زعيمة هونغ كونغ تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية
Reuters
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قالت وسائل إعلام في هونغ كونغ إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة الحكومة، كاري لام، اليوم الجمعة تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والمقررة في السادس من سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تؤجل لام الانتخابات لمدة عام وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة، وهي خطوة من شأنها أن توجه ضربة للمعارضة. 

وكانت المعارضة تهدف إلى الفوز بأغلبية تاريخية في الانتخابات وسط استياء من القانون الأمني الجديد، الذي أقرته الصين في مايو الماضي، بشأن بهونغ كونغ، ولاقى انتقادات واسعة من الدول الغربية، واعتبروه تقويضا لحقوق المواطنين.

وتوقعت المعارضة المؤيدة للديمقراطية أن تحقق أداء قويا بعد الفوز الساحق في انتخابات المجالس المحلية العام الماضي.

المصدر: رويترز

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