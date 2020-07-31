عودة 72 كوريا جنوبيا من العراق إلى بلادهم على متن طائرة قطرية

عاد 72 عاملا كوريا جنوبيا صباح اليوم الجمعة على متن طائرة قطرية مستأجرة من العراق إلى كوريا الجنوبية.

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وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن الطائرة المستأجرة التابعة للخطوط الجوية القطرية التي غادرت بغداد في اليوم السابق لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين، وصلت إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول صباح اليوم.

وتم تخصيص مقاعد منفصلة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تبعدهم عن الأشخاص بدون أعراض داخل الطائرة.

ومن المقرر أن يخضع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، لاختبارات الفيروس التاجي في المطار على الفور، بينما يخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وسيتم نقل المصابين المؤكدين إلى مستشفيات أو مراكز العلاج، بينما سيبقى الأشخاص الذين تظهر نتائج فحوصهم سلبية، في مرافق الإقامة المؤقتة لقضاء فترة العزل الصحي لمدة أسبوعين.

وعاد 105 عمال كوريين جنوبيين عبر طائرة مستأجرة أعدتها شركات كورية للهندسة والإنشاءات، من العراق إلى الوطن في منتصف الشهر الجاري.

كما أجلت الحكومة الكورية الجنوبية عبر طائرتين عسكريتين 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق إلى البلاد يوم 24 من الشهر الحالي، وتم تأكيد إصابة 77 عاملا منهم بفيروس كورونا.

وكان يعمل في مواقع الإنشاءات في كربلاء بالعراق 683 موظفا في 4 شركات كورية جنوبية رئيسية للإنشاءات.

يشار إلى أنه تم تأكيد أول إصابة بكورونا لعامل أجنبي يوم 9 يوليو، مما أدى إلى إغلاق المواقع بشكل عاجل، ووضع جميع العمال في مساكن تحت العزل الصحي.

المصدر: "يونهاب"