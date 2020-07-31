العاصفة "إسياس" تتحول إلى إعصار قرب جزر الباهاما الأمريكية

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أن العاصفة "إساياس" اكتسبت قوة لتصبح إعصارا بالقرب من جزر الباهاما، مما أدى إلى تحذير من إعصار في الأجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من الجزر.

وقال المركز ومقره ميامي، في بيان الخميس، إن الإعصار يقع الآن على مسافة 70 ميلا (110 كيلومترات) إلى الاتجاه الشرقي والجنوبي الشرقي من جزيرة غريت إناغوا، محملا برياح تصل أقصى سرعة لها 80 ميلا (130 كم) في الساعة.

المصدر: رويترز