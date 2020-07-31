كوريا.. منشق شمالي يطيح بقائد عسكري جنوبي

أفاد مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بأن الجيش قرر إعفاء قائد مشاة بحرية بنجمتين من مهامه لفشله في تأمين الحدود، فيما يتعلق بعودة منشق شمالي مؤخرا إلى الشمال.

إقرأ المزيد

وعرف بعبور المنشق الشمالي (24 عاما) المعروف باسم أسرته كيم، بعد إبلاغ بيونغ يانغ يوم الأحد الماضي عن أن منشقا هرب عائدا إلى البلاد في مدينة كيسونغ الحدودية وتظهر عليه أعراض كورونا، وأنه تم إغلاق المدينة بأكملها لمنع تفشي الفيروس.

وأفاد مسؤولون كوريون جنوبيون بأن كيم، كان قيد التحقيق لمزاعم متعلقة باغتصابه منشقة من معارفه.

المصدر: "يونهاب"