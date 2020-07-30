شاهد.. "إساياس" تقطع الكهرباء عن نصف مليون شخص في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العاصفة الاستوائية "إساياس" أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون شخص في بورتوريكو، متسببة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وأشارت المصادر إلى أن العاصفة التي تشكلت فوق البحر الكاريبي، تسببت في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة، وأنها أطاحت بأعمدة الكهرباء التي ليس من المتوقع إصلاحها حتى يتحسن الطقس.

وقالت هيئة الطاقة "ايه إي إي"، إن "29% من عملائها يعانون من انقطاع التيار الكهربائي"، فيما يسعى عشرات الأشخاص للحصول على السكن.

وتعمل المستشفيات والمطار بشكل طبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، حيث من المتوقع استمرار العاصفة يوم الجمعة أيضا.

المصدر: "وكالات أمريكية"