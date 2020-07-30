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ترامب: استثمرنا 300 مليار دولار في مكافحة كورونا

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ترامب: استثمرنا 300 مليار دولار في مكافحة كورونا
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده استثمرت نحو 300 مليار دولار لإنتاج المعدات الطبية اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات أزمة الجائحة، أن ‏إدارته توصلت لاتفاق تاريخي مع شركة "كوداك" من أجل إنتاج الأدوية اللازمة.

وأضاف أنه سيتم منح تلك الشركة قرضا بقيمة 765 مليون دولار من أجل بدء عملية الإنتاج.

وأكد أن بلاده تسير بسرعة في الاتجاه الصحيح نحو الحصول على لقاح ضد الفيروس، مشيرا إلى أن عددا من الولايات بدأت في تسجيل تراجع ملحوظ في إصابات كورونا اليومية.

ولفت إلى أن إدارته تسعى لإنتاج نحو 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر.

المصدر: وكالات

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