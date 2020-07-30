موقع إسرائيلي: تركيا ضيعت حلما رعته إسرائيل لعقود في المنطقة

اعتبر موقع القناة 12 الإسرائيلية أن تركيا ضيعت حلم إسرائيل بقيام كيان كردي بعد أن استثمرت لعقود في خطة الأكراد بالمساعدات العسكرية والبعثات الاستشارية وشراء النفط سرا.

وفي مقال نشره الموقع الإسرائيلي، حمل إيهود يعاري محلل شؤون الشرق الأوسط في التلفزيون الإسرائيلي مسؤولية عدم إقامة كيان للأكراد للقيادات الكردية في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن تركيا بدأت في الآونة الأخيرة إقامة منطقة أمنية داخل الأراضي العراقية تحول دون نشوء كيان كردي متصل.

وأضاف أنه حتى لو انتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، فلن يعيد طرح اقتراحه القديم "بفصل المنطقة الكردية عن العراق في ظل نظام فدرالي. والسبب أن الأكراد يفشلون في التخلص من تقاليدهم غير اللائقة بالغرق في الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، ويبحثون عن حلفاء خارج صفوفهم، وينغمسون في الفساد".

ولفت يعاري إلى حديث المفكر الكردي بلال وهاب، هذا الأسبوع عن أن "الولايات المتحدة ستنتهي في نهاية المطاف إلى الكف عن رؤية الحكومة الكردية شريكا جديرا بالثقة. في حين أن الأكراد مشغولون منذ فترة طويلة بالحسابات الداخلية ويفضل قادتهم مقاطعة بعضهم البعض وتبادل الشتائم على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أفضل أصدقائهم لا يمكنهم المساعدة".

وأشار إلى أن "الأكراد رفضوا بعناد الاستماع إلى النصيحة التي تلقوها من جميع أصدقائهم، بمن فيهم إسرائيل، بعدم إجراء استفتاء في خريف عام 2017 بشأن إعلان الاستقلال... ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وفقدوا مساحات كبيرة ومنذ ذلك الحين "نسوا" إنشاء دولتهم الخاصة".

وأضاف أن تركيا بدأت في "تفتيت مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في شمال العراق لإنشاء منطقة أمنية هناك مثلما فعلت شمال سوريا. وفي داخل تركيا نفسها، يتراجع المقاتلون الأكراد ويقبع قادة الحزب الكردي الرئيسي في السجن".

المصدر: وكالات