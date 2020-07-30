إسرائيل.. اعتقال 8 متظاهرين عند منزل نتنياهو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، اعتقال 8 أشخاص بين متظاهرين تجمعوا عند منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته.

وقالت الشرطة، إن "المعتقلين قاموا بالإخلال بالنظام العام ورمي الحجارة قرب محطة القطار القديمة".

وذكرت مصادر محلية، أن نحو ألف متظاهر تجمعوا عند منزل رئيس الوزراء في الاحتجاجات المستمرة في القدس.

ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو، فيما أغلقت الشرطة الطرق بالحواجز والمتاريس.

المصدر: RT