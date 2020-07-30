ترامب يعزي بـ"أمريكي محب للوطن وصديق رائع"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تعازيه بهيرمان كاين المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب ترامب: "صديقي هيرمان كاين، الصوت القوي للحرية ولكل ما هو خيّر، توفي هذا الصباح. لقد كان لهيرمان مشوار مهني رائع وقد أحبه جميع من قابلوه، وخاصة أنا. كان رجلا مميزا، أمريكيا محبا للوطن، وصديقا رائعا".

وجاءت وفاة كاين عن عمر ناهز 74 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في أواخر يونيو إثر حضوره التجمع الانتخابي للرئيس دونالد ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما في 21 يونيو، حيث احتشد الآلاف.

وكان كاين من الذين استخفوا بجائحة كورونا وكتب في إحدى تغريداته: "الكمامات لن تكون ملزمة في الحدث الذي سيحضره الرئيس ترامب. الناس سئموا!".

المصدر: RT + وكالات