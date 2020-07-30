إصابة سيدة البرازيل الأولى بكورونا بعد أيام من شفاء زوجها منه

كشفت الفحوص عن إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بمرض كوفيد- 19، الذي يبدو أن زوجها الرئيس جاير بولسونار نقله لها قبل إعلان شفائه منه قبل 5 أيام.

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وأعلن بولسونارو قبل أيام أنه تعافى من هذا المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وسبق لبولسونارو وأبلغ الصحفيين في السابع من يوليو، بأنه مصاب بالفيروس ثم مكث في القصر الرئاسي بالعاصمة برازيليا مع زوجته لأكثر من أسبوعين، حتى أعلن يوم السبت أن نتائج فحوص الكشف عن الفيروس لديه كانت سلبية.

وتعد البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت مليونين و552 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 90 ألفا و134، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

المصدر:(د ب أ)