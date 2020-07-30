 سالفيني بعد رفع الحصانة عنه: فخور بدفاعي عن إيطاليا

قال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المعارض في إيطاليا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، إنه فخور بالدفاع عن وطنه وبلاده.

وأضاف سالفيني في تعليقه على رفع البرلمان الحصانة عنه وإحالته للمحاكمة في قضية رفضه السماح بنزول مهاجرين ظلوا عالقين لمدة أسبوعين قبالة إيطاليا: "يحتفل ضدي الجبناء ومهربو البشر والذين يفضلون المناصب على الكرامة".

وتابع في تصريح صحفي: "أنا فخور بدفاعي عن إيطاليا وبما فعلته وسأفعله مرة أخرى".

وأشار إلى أنه في شهر يوليو الجاري تضاعفت عمليات إنزال المهاجرين ست مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان حزب الرابطة (شريكا) في الحكومة.

وتابع: "سأمضي قدما مرفوع الرأس، وبضمير مرتاح سأنظر إلى أطفالي بدون خجل لأنني قمت بواجبي بتصميم وحس عامين".

وشدد على تمسكه بالمادة 52 من الدستور الإيطالي، التي تنص على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

واختتم قائلا: "لن أخاف ولن يتمكنوا من أسكاتي. فليتذكر جميع البرلمانيين أنه عاجلا أم آجلا، سيأتي الحكم من الناخبين".

المصدر: dnki.net