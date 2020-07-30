أفغانستان .. مقتل 18 شخصا بانفجار عشية هدنة الأضحى

قتل 18 شخصا على الأقل بينهم أفراد من قوات الأمن الأفغانية، بانفجار يشتبه بأنه ناجم عن سيارة ملغومة شرقي البلاد الخميس.

ووقع الحادث قبل ساعات من موعد بدء هدنة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى فيما نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، مسؤولية الحركة عن الانفجار.

وقال شهبور أحمد زاي المتحدث باسم شرطة إقليم لوجار، إن الانفجار استهدف قوات الأمن في بولي علم عاصمة الإقليم بشرق أفغانستان، مشيرا إلى احتمال وجود مدنيين بين الضحايا.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجما عن سيارة ملغومة، أم أنه تفجير انتحاري وقع عند احتشاد أفراد قوات الأمن للقيام بواجبهم في المدينة بمناسبة عيد الأضحى الذي يبدأ غدا الجمعة.

وذكر حسيب ستانيكزي رئيس مجلس الإقليم، أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 22 آخرين.

المصدر: رويترز