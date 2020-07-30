"سو-27" تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية "سو-27"، اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين، اقتربتا من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.

وأضافت الوزارة، أن المقاتلة الروسية اقتربت من الطائرتين وحددت أنهما طائرتا استطلاع تابعتان للقوات الجوية الأمريكية.

وذكرت الوزارة، أن الطائرتين هما P-8A "بوسيدون" وRC-135 للاستطلاع الاستراتيجي.

وقالت الوزارة، إن المقاتلة الروسية "لم تسمح للطائرتين الأمريكيتين بانتهاك أجواء روسيا".

وأكدت أن "سو-27" تصرفت "بالتقيد التام بالقواعد الدولية".

والأسبوع الماضي، اعترضت مقاتلة "سو-27" طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، وأبعدتها عن أجواء روسيا.

المصدر: نوفوستي