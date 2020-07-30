بريطانيا.. السجن 3 سنوات لمدير سابق في شركة "أونا أويل" بتهمة الرشوة في العراق

قضت محكمة في لندن اليوم الخميس، بسجن ستيفن وايتلي المدير التنفيذي الثاني السابق في شركة "أونا أويل" للاستشارات 3 سنوات، وذلك بعد إدانته برشوة مسؤول عراقي عام 2003.

وأدانت هيئة المحلفين وايتلي وهو بريطاني (65 عاما) بعد تحقيق استمر 4 سنوات أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بـ"التآمر ودفع أكثر من نصف مليون دولار رشوة، للحصول على عقد نفطي قيمته 55 مليون دولار بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003".

وصدر الحكم على وايتلي الذي كان مديرا لـ"أونا أويل" في العراق وكازاخستان وأنغولا، بعد أسبوع من الحكم على زياد عقل، وهو لبناني بريطاني كان مديرا للشركة في العراق، بالسجن 5 سنوات بالتهمة نفسها".

وقال عقل، إن "المدفوعات كان مصرحا بها لأسباب أمنية"، في ما نفى وايتلي معرفته بشأن دفع الأموال.

وأكد محامو المتهمين أن موكليهما "سيطعنان في ما أدينا به".

المصدر: "رويترز"