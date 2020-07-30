اتفاق أكاديمي روسي أمريكي للتعاون في مكافحة كورونا

تم اليوم التوقيع على اتفاق بين أكاديمية العلوم الروسية ونظيرتها الأمريكية للتعاون في مختلف مجالات البحث المتعلقة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووقع الاتفاق عبر الفيديو عن أكاديمية العلوم الروسية رئيسها ألكسندر سيرغييف، وعن الجانب الأمريكي رئيسة الأكاديمية الوطنية للعلوم مارشا ماكنوت.

وقال سيرغييف في أعقاب مراسم التوقيع: "يطرح كبار الخبراء في بلدينا الآن سيناريوهات مختلفة للتطور الاقتصادي، لكن التوقعات الرئيسية تتلخص في أن الركود الاقتصادي العالمي ينتظرنا، وأن طريق الخروج من هذا الوضع سيكون طويلا. لذلك قمنا بتحديد بعض الاتجاهات للدراسات المشتركة، وبينها الحفاظ على حياة وصحة الناس بما يعزز التنمية الاقتصادية".

من جانبها قالت ماكنوت، إن "الوباء أثر على الجميع، ولذا فمن المهم تطوير التعاون العلمي الأمريكي الروسي، الذي نثق في نجاحه".

وأضافت: "سنعمل معا في مجال الدراسات البيولوجية والوبائية، وتطوير الأساليب الرياضية للتنبؤ بانتشار العدوى".

وذكرت أن الاتفاق ينص على توسيع التفاعل والتعاون في البحوث الوبائية والفيروسية والبيولوجية الجزيئية المتعلقة بمرض كوفيد-19، ودراسة الفيزيولوجيا المرضية للعدوى الجديدة، والنمذجة الرياضية والحاسوبية لانتشار الوباء، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للوباء، وتعزيز الأمن العالمي ومواجهة التهديدات البيولوجية.

المصدر: تاس