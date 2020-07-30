إيطاليا ترفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته باحتجاز مهاجرين

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي مساء اليوم الخميس لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الرابطة المعارض ماتيو سالفيني، فاسحا الطريق لمحاكمته أمام القضاء الصقلي.



وسيحاكم سالفيني في قضية رفضه إنزال مهاجرين ظلوا عالقين في المياه الإيطالية على متن سفينة المنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمز" في شهر أغسطس من العام الماضي، عندما كان وقتها وزيرا للداخلية الإيطالية.

وصوّت 149 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح رفع الحصانة البرلمانية عنه، بينما رفض ذلك 141 وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ويتهم سالفيني بالاحتجاز المتعدد لأكثر من 100 مهاجر رهائن على ظهر السفينة، ورفضه السماح لرسو سفينة المهاجرين التي تقطعت بها السبل أمام جزيرة لامبيدوزا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية