قبرص تناشد روسيا المساعدة في نزع فتيل التوتر مع تركيا

ناشدت قبرص روسيا، المساعدة في نزع فتيل التوتر مع تركيا الناشطة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وقال كيرياكوس كوشيوس المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن "الرئيس نيكوس أناستاسياديس طلب في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس التدخل لدى تركيا، لإقناعها بوقف جميع الأعمال غير القانونية".

وأضاف: "وعد الرئيس الروسي بالتدخل لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف تصعيد الأزمة، والدخول في حوار خلاق لحل مشكلة قبرص".

وأعلنت تركيا اليوم الخميس، عن وصول سفينة المسح الزلزالي "بربروس خير الدين باشا"، إلى مياه قبرص.

واحتجت اليونان الأسبوع الماضي على خطط تركيا لإرسال سفينة أخرى هي "عروج ريس"، إلى المياه بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، فيما علقت تركيا المشروع لحين إجراء محادثات مع اليونان.

واليونان وقبرص، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا بشأن مطالبات متداخلة بالحق في احتياطيات النفط والغاز البحرية.

وتدهورت العلاقات بين تركيا واليونان إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي، بعد إصدار البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي، تكون عادة تمهيدا للبحث عن الهيدروكربونات، في مياه قالت اليونان إنها تابعة لها، حيث يختلف البلدان على حدود الجرف القاري.

المصدر: "رويترز"