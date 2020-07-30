"الصحة العالمية" تحث دول العالم على دعم مبادرة "كوفاكس" للقاحات كورونا

قالت سمية سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إن أي دولة تدعم مبادرة "كوفاكس" لضمان وصول عالمي عادل للقاحات كورونا، تزيد فرص تعميم اللقاح والوقاية من الوباء.

وجاءت تصريحات سواميناثان خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الخميس.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن أكثر من 75 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمبادرة التي يشترك في قيادتها تحالف اللقاحات "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة "سيبي".

وكانت وكالات صحية عالمية أعربت عن قلقها من أن الدول الغنية تسعى لإنتاج لقاحات بمجهودها الخاص، وعبر صفقات مع شركات صناعة الأدوية لتأمين ملايين الجرعات من اللقاحات لمواطنيها، بما لا يشمل عموم العالم.

المصدر: "رويترز"