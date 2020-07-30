تركيا.. سفينة "بربروس باشا" تصل إلى شرقي المتوسط للتنقيب

أعلنت تركيا اليوم الخميس، عن وصول السفينة "بربروس خير الدين باشا" إلى سواحل شمال قبرص في شرق المتوسط، لمواصلة أنشطة التنقيب.

وأشارت إلى أن "بربروس باشا"، ستجري أنشطة التنقيب إلى جانب سفينتي "تانوكس-1"، و"أبولو مون" في المنطقة "إف" التي منحت جمهورية شمال قبرص التركية رخصة إجراء أعمال المسح الاهتزازي فيها لمؤسسة البترول التركية "TPAO".

وتقع المنطقة "إف" ضمن القطاعين رقم 2 و3، اللذين حددتهما قبرص من جانب واحد.

وأطلقت البحرية التركية الثلاثاء الماضي، إخطارا يعرف باسم "نافتكس" لإجراء مسوح اهتزازية بين جزيرتي قبرص وكريت.

المصدر: "الأناضول"