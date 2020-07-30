بومبيو: سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تهديد "السيل الشمالي - 2" لأوروبا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم تهديد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي - 2" لأوروبا.

وأضاف بومبيو، أثناء الإدلاء بشهادته علنا في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن خط الأنابيب هذا لا يهدد أوروبا".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية للعام القادم، التي تتضمن عقوبات إضافية على مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، معارضته لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

من جهتها ترى روسيا أن العقوبات الأمريكية ليست إلا أداة غير عادلة للمنافسة، إذ أن واشنطن تسعى لبيع غازها المسال لأوروبا، لكنها تلقى منافسة قوية من الغاز الروسي، الذي يتمتع بمزايا تنافسية عالية.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "رويترز"