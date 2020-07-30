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ظريف: يجب التخلي عن المصالح الأنانية والذاتية لإنقاذ الإنسانية

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ظريف: يجب التخلي عن المصالح الأنانية والذاتية لإنقاذ الإنسانية
Reuters AP
وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة بمناسبة عيد الأضحى، إن إنقاذ الإنسانية يتم عبر التخلي عن المصالح الأنانية والذاتية.

وأضاف: "تعالوا نبتهل جميعا للتضحية بالمصالح الذاتية، والتي من المؤسف أن البعض جاهز للقتال من أجلها، والنتيجة ستكون هباء".

وأكد ظريف أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى التخلص من هذا النموذج حتى يستمر في الوجود.

وفي تغريدة أخرى باللغة العربية بهذه المناسبة أيضا، قال ظريف إن عيد الأضحى يحل على المسلمين في ظروف استثنائية. وبارك وزير الخارجية الإيراني للدول الإسلامية حلول هذه المناسبة، معربا عن أمله في أن تستعيد الأمة انسجامها ووحدتها وتضحياتها من أجل مبادئها.

المصدر: "تويتر"

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