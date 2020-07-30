"تويتر": تغريدات خامنئي الداعية "لتدمير إسرائيل" لا تنتهك قواعدنا وهي مجرد قعقعة سلاح

اعتبرت مسؤولة في "تويتر" أن تغريدات المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي الداعية لتدمير إسرائيل لا تنتهك قواعد الشركة ضد خطاب الكراهية لأنها مجرد قعقعة أسلحة في السياسة الخارجية.

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وقالت يلوا بيترسون، رئيسة السياسة العامة لبلدان شمال أوروبا وإسرائيل، للجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات في الكنيست، عبر تقنية فيديو كونفرنس: "لدينا نهج تجاه القادة ينص على أن التفاعلات المباشرة مع زملائهم من الشخصيات العامة، أو التعليقات على قضايا الساعة في الساحة السياسة، أو قعقعة الأسلحة في السياسة الخارجية بشأن قضايا عسكرية واقتصادية، لا تنتهك قواعدنا بشكل عام".

وكانت بيترسون ترد على سؤال وجهه الناشط المؤيد لإسرائيل أرسين أوستروفسكي، الذي سأل عن سبب قيام "تويتر" بوضع علامة خاصة على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا تشير إلى أن التغريدة تنتهك قواعد الشركة، في حين أبقى الموقع على العديد من تغريدات الزعيم الإيراني حول رغبته بتدمير إسرائيل كما هي.

I kid you not! At Knesset hearing on Antisemitism, @Twitter rep tells me they flag @realDonaldTrump because it serves ‘public conversation’, but not Iran's @khamenei_ir call for GENOCIDE, which passes for acceptable 'commentary on political issues of the day'. cc. @CotlerWunshpic.twitter.com/AXwjkrvlql — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) July 29, 2020

في 29 مايو الماضي، وضعت تويتر لأول مرة علامة تحذير على تغريدة لترامب بشأن الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل جورج فلويد.

timesofisrael.

وتساءلت عضو الكنيست ميخال كوتلر فونش، التي ترأست الجلسة: "أود فقط صقل سؤال [أوستروفسكي]: الدعوة لإبادة جماعية على تويتر هي أمر مقبول، ولكن التعليق على وضع سياسي في بلدان معينة هو أمر غير مقبول؟"

وردت بيترسون: "اذا انتهك زعيم عالمي قواعدنا ولكن هناك مصلحة واضحة في إبقاء [التغريدة] ظاهرة على الموقع قد نقوم بوضعها وراء ملاحظة توفر المزيد من السياق حول انتهاك القواعد وتسمح للأشخاص بالنقر إذا كانوا يرغبون برؤية هذا النوع من المحتوى".

Hearing in the Immigration and Integration Commmittee today following the #NoSafeSpaceForJewHate blackout.



I called on Twitter to adopt the IHRA definition of antisemitism. Twitter cannot claim to be combatting this form of a hatred without using the consensus definition for it. pic.twitter.com/ENU5sCBf0D — מיכל קוטלר-וונש - Michal Cotler-Wunsh (@CotlerWunsh) July 29, 2020

وأضافت: "هذا ما حدث لتغريدة ترامب: هذه التغريدة انتهكت سياساتنا فيما يتعلق بتمجيد العنف بالاستناد على السياق التاريخي للسطر الأخير من هذه التغريدة والخطر في احتمال أن يشكل ذلك مصدر إلهام للأذى وأفعال مماثلة".

تغريدة ترامب بتاريخ 29 مايو انتهت بكلمات: "أي صعوبة وسوف نستعيد السيطرة ولكن، عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار. شكرا!".

بالإضافة إلى إشارة التحذير، لم تمكن تويتر المستخدمين من تسجيل إعجابهم بالمنشور، لكنها قررت عدم إزالة التغريدة "حتى يتمكن المواطنون من رؤية الأمور التي تعلق عليها الشخصيات السياسية ومحاسبتها على ذلك عبر الإنترنت"، على حد تعبير بيترسون.

وغردت كوتلر فونش بعد انتهاء الجلسة: "واو. اعترفت تويتر للتو بأن تغريدات الزعماء الإيرانيين التي تدعو إلى الإبادة الجماعية ضد اليهود لا تنتهك سياستها! هذه ازدواجية بالمعايير! هذه معاداة للسامية".

وفي مايو الماضي، نشر خامنئي على صحفته في "فيسبوك" صورة تدعو إلى تدمير إسرائيل استخدم فيها عبارة "الحل النهائي". واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خامنئي بالدعوة إلى إبادة اليهود.

Today more than ever, the interest of the Islamic Nation lies in #unity, the type of unity that creates power against enemies and shouts out loudly at the embodied #Satan, the encroaching US, and its chained dog, the #Zionist regime, and stands up against aggression. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 29, 2020

ومع أن خامئني أكد في رده سعيه إلى تدمير إسرائيل ولكنه نفى السعي لإبادة جميع اليهود، وأشار إلى أن إيران ستدعم أي أمة أو أي مجموعة تحارب إسرائيل.

The elimination of the Zionist regime does not mean the massacre of the Jewish ppl. The ppl of Palestine should hold a referendum. Any political sys they vote for should govern in all of Palestine. The only remedy until the removal of the Zionist regime is firm, armed resistance. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 21, 2020

المصدر:timesofisrael