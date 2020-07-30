وزير: أوكرانيا تسعى للحصول على أكبر تعويضات من إيران بخصوص الطائرة المنكوبة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن طائرة أوكرانية أسقطتها إيران في 8 يناير المنصرم.

وذكر كوليبا أن المحادثات مع إيران، التي بدأت اليوم الخميس، لن تكون سهلة.

وأضاف في بيان نشرته الوزارة بعد اجتماع الوفدين في كييف: "سنحقق العدالة مهما كلفت من الوقت والجهد".

يذكر أن طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية سقطت صباح يوم 8 يناير إثر إصابتها بصاروخ من قبل الدفاع الجوي الإيراني، بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران.

وأدى الحادث إلى مصرع جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 167، أغلبهم من إيران والبقية من أوكرانيا وكندا والسويد وبريطانيا وأفغانستان، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة وجميعهم أوكرانيون.

المصدر: وكالات