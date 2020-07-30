السفارة الأمريكية بأنقرة تعلق على زيارة السفير ساترفيلد لـ"آيا صوفيا"

علقت السفارة الأمريكية في تركيا على الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء السفير ديفيد ساترفيلد مع عدد من الدبلوماسيين، إلى مسجد آيا صوفيا في اسطنبول.

وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم الجميس: "السفير ساترفيلد قام بجولة في آيا صوفيا للإعجاب بعظمتها وعبقريتها التقنية، لفهم أفضل لأعمال التجديد والترميم التي سيتم استكمالها للحفاظ على القيمة العالمية لهذا المبنى الضخم والوصول المستمر إليه".

Ambassador Satterfield toured #HagiaSophia to admire its grandeur and technical genius, and better understand the renovation and restoration work to be completed to preserve the universal value of and continued access to this monumental building. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 30, 2020

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وكانت وكالة "الأناضول" قد ذكرت في وقت سابق أن وفدا أمريكيا ضم ساترفيلد والقنصل باسطنبول دايرا دارنيل وعددا من موظفي السفارة، زار "آيا صوفيا" بمرافقة مدير الثقافة والسياحة في اسطنبول جوشقون يلماز، وإمام المسجد محمد بوينو قالن.

وحسب الوكالة، فإن الوفد دخل المسجد من المدخل المخصص للسياح، واستغرقت زيارته للمسجد 45 دقيقة.

وفي 24 يوليو الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء من العام 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عبرت عن "خيبة أملها" إثر قرار أنقرة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد مفتوح للصلاة، فيما دعا سام براونباك، سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة التركية إلى الحفاظ على وضع "آيا صوفيا" كمتحف لإمكانية الوصول إليه من قبل الجميع.

المصدر: "الأناضول"