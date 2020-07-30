جمعية إيطالية: إرسال مساعدات أخمد تمردا بإفريقيا الوسطى

أكدت جمعية "سانت إيجيديو" الكاثوليكية أن "التضامن يؤدي إلى السلام"، بدليل أنها تمكنت مؤخرا من خلال إرسال بعثة إنسانية من وقف تمرد زعزع استقرار منطقة في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي بيان لها اليوم الخميس، قالت "سانت ايجديو" التي تتخذ من روما مقرا لها، إن مجموعة من المقاتلين السابقين المعزولين والذين يفتقرون لموارد تمكنهم من البقاء على قيد الحياة بسبب انتشار وباء كوفيد-19، قامت لعدة أشهر بإغلاق طرق الوصول إلى مدينة بوار التي تمثل نقطة تقاطع للطرق التجارية الرئيسية في البلاد".

وذكرت الجماعة الكاثوليكية الملتزمة منذ سنوات بتعزيز السلام في إفريقيا الوسطى، أنها تدخلت "لتوفير الغذاء والمساعدات اللازمة بفضل التمويل المقدم من مؤسسة الدعم الدولي (FAI)"، وقد "أدت العملية التي نفذت بالتعاون مع رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى وقف التمرد، وإعادة فتح الطرق إلى المدينة واستعادة الثقة بنزع السلاح، في بلد لا تزال تنشط فيه جماعات مسلحة عديدة".

وأشارت "سانت ايجيديو" إلى أن "رئيس الجهورية فوستان أرشانج تواديرا والسلطات المحلية، أعربوا عن امتنانهم للتدخل الحازم في وضع كان يهدد بالتدهور"، وأكدت الجمعية "عزمها على مواصلة إرسال المساعدات إلى المحافظات والقرى الأخرى في البلاد".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية