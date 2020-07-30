الصين: أمريكا تريد إشعال فتيل حرب باردة جديدة

قال السفير الصيني في لندن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إشعال فتيل حرب باردة جديدة مع بلاده بسبب بحثها عن كبش فداء قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.

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وأعلن السفير ليو شياو مينغ للصحفيين "ليست الصين (هي التي) أصبحت معتدة بنفسها بعدوانية، بل الجانب الآخر من المحيط الهادئ هو الذي يريد بدء حرب باردة جديدة على الصين وعلينا أن نرد على ذلك... لا صالح لنا في أي حرب باردة ولا في أي حرب".

وتابع قائلا "رأينا جميعا ما يحدث في الولايات المتحدة، حاولوا جعل الصين كبش فداء ويريدون لومها على مشكلاتهم، نعلم جميعا أن هذه هي السنة التي تجرى فيها الانتخابات".

وأضاف "يريدون فعل أي شيء بما في ذلك معاملة الصين كعدو، على الأرجح يعتقدون أنهم بحاجة إلى عدو ويعتقدون أنهم يريدون حربا باردة لكن ليس لنا مصلحة في ذلك وسنظل نقول لأمريكا إن الصين ليست عدوتك بل صديق لك وشريك".

يذكر أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين نمت بشكل متزايد منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بشأن العديد من القضايا، على رأسها الحروب التجارية وتعامل الصين مع فيروس كورونا المستجد وتشديد قبضتها على هونغ كونغ.

المصدر: "رويترز"