تركيا وآذربيجان تواصلان مناوراتهما العسكرية وسط توتر متصاعد مع أرمينيا (صور وفيديو)

واصلت القوات الجوية والبرية التركية والآذرية مناوراتها العسكرية الشاملة، التي بدأت في آذربيجان أمس وتستمر 13 يوما، وسط تصاعد التوتر بين الأخيرة وجارتها أرمينيا بسبب خلافات حدودية.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الآذربيجانية، فقد بدأت المرحلة الأولى من المناورات أمس، وتواصلت اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي.

وتقوم القوات المشاركة في المناورات بتقييم الوضع وتحديد المهام القتالية وتنفيذ العمليات الميدانية.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع الآذربيجانية، حركة الدبابات والعربات المدرعة أثناء المناورات المشتركة.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع التركية صورا تظهر سير التدريبات في إطار المناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين.

وقالت وزارة الدفاع عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إن المناورات المشتركة بين آذربيجان وتركيا، جرت بشكل متزامن في منطقتي باكو العاصمة ونخجوان، بمشاركة قوات برية وجوية.

وأوضحت وزارة الدفاع الآذربيجانية، في بيان نقلته، وكالة الأنباء الحكومية (اذرتاج)، أن المناورات تأتي بموجب اتفاق التعاون العسكري مع تركيا ووفقا للخطة السنوية.

انطلاق مناورات عسكرية مشتركة واسعة بين تركيا وأذربيجان.. مزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة TRT pic.twitter.com/K1UBnWTBn6 — TRT عربي (@TRTArabi) July 29, 2020

والاثنين الماضي، وصلت قوات عسكرية تركية، إلى جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم بآذربيجان) ومناطق أخرى، للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

كما يجرى خلال المناورات اختبار جاهزية القوات على تنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

وتأتي المناورات في ظل التوترات حول إقليم قره باغ، المنطقة المعترف بها دوليا ضمن حدود آذربيجان، ولكن يسيطر عليها سكانها الأرمن.

المصدر: "الأناضول"