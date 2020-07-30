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لجنة حقوق الإنسان تحقق في تحرش عمدة سيئول المنتحر بمساعدته على مدار 4 سنوات

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لجنة حقوق الإنسان تحقق في تحرش عمدة سيئول المنتحر بمساعدته على مدار 4 سنوات
Reuters
عمدة سيئول المنتحر
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أعلنت الوكالة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنها ستبدأ تحقيقا يتعلق بمعلومات عن تحرش عمدة سيئول السابق بإحدى مساعداته لعدة سنوات، قبل انتحاره في ظروف غامضة.

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وقالت إنها قررت عقد لقاء مغلق لتلقي طلبات الجماعات المدنية ومحامي الضحية لبدء تحقيق بحكم صفتها في القضية.

ورفضت الجماعات المدنية اقتراحا من حكومة المدينة بإطلاق لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في القضية، واصفين القضية بأنها مثال للانتهاك الجنسي المعتمد على قوة السلطة، قائلين إنه يتعين على الحكومة الخضوع للتحقيق لا تنظيمه.

وقالت كيم جيه-ريون محامية الضحية إنه في حال بدء التحقيق، فيجب ألا يغطي القضية وحسب بل ثقافة العمل في حكومة المدينة كذلك.

وقدمت الضحية شكوى للشرطة في وقت مبكر من الشهر، مدعية أن العمدة الراحل بارك وون سونغ تحرش بها جنسيا على مدار 4 سنوات وأنها لم تتلق أي استجابة على طلبها المتكرر للمساعدة.

وقد أطلقت الشرطة تحقيقا في القضية بيد أنه تم العثور على بارك ميتا في جبل بسيئول بعد يومين من تقديم الشكوى في انتحار واضح المعالم.

المصدر: "يونهاب"

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