صحفي: ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر يعقد الاثنين

ذكر صحفي تلفزيوني أمس الأربعاء نقلا عن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب سيقبل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة في مؤتمر يعقد الاثنين المقبل.

إقرأ المزيد

وكتب الصحفي تيم بويوم عبر "تويتر": "انتهيت للتو من مقابلة مع نائب الرئيس (بنس) وأبلغني بأن الرئيس ترامب سيقبل الترشيح في تشارلوت (بولاية كارولاينا الشمالية) في مؤتمر عام للحزب الجمهوري يوم الاثنين".

وكان جو بايدن، أبرز منافسي ترامب في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، قد فاز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي له مطلع الشهر الحالي.

المصدر: "رويترز"