ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من 700 إصابة بكورونا

أفادت وسائل إعلام أسترالية، يوم الخميس، بأن ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، ستعلن عن إصابة أكثر من 700 شخص بـ"كوفيد-19" بالإضافة إلى 13 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن عدد الحالات اليومية سيسجل رقما قياسيا اليوم الخميس.

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وكانت السلطات في فيكتوريا قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التفشي الأحدث في الولاية ربما يكون قد بلغ ذروته.

وتواجه الولاية منذ بداية يوليو صعوبات لاحتواء "كوفيد-19".

وأوضح رئيس وزراء الولاية في تصريح يوم الاثنين، أن أي شخص تبدوا عليه أعراض المرض لا يمكنه الذهاب إلى العمل، ويتعين عليه إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

وأضاف أن نظام الحجر الصحي لن ينتهي حتى يتوقف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض عن الذهاب إلى العمل، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع فسوف نستمر في رؤية عدد الإصابات يرتفع بمستويات عالية".

المصدر: رويترز