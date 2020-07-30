 
مباشر

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من 700 إصابة بكورونا

أخبار العالم

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من 700 إصابة بكورونا
Reuters
فيروس "كوفيد - 19" يتفشى في فيكتوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of5i

أفادت وسائل إعلام أسترالية، يوم الخميس، بأن ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، ستعلن عن إصابة أكثر من 700 شخص بـ"كوفيد-19" بالإضافة إلى 13 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن عدد الحالات اليومية سيسجل رقما قياسيا اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
علماء يحددون الأقنعة الأفضل للوجه عبر تصوير أشخاص يسعلون ويعطسون داخلها (فيديو)
علماء يحددون الأقنعة الأفضل للوجه عبر تصوير أشخاص يسعلون ويعطسون داخلها (فيديو)

وكانت السلطات في فيكتوريا قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التفشي الأحدث في الولاية ربما يكون قد بلغ ذروته.

وتواجه الولاية منذ بداية يوليو صعوبات لاحتواء "كوفيد-19".

وأوضح رئيس وزراء الولاية في تصريح يوم الاثنين، أن أي شخص تبدوا عليه أعراض المرض لا يمكنه الذهاب إلى العمل، ويتعين عليه إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

وأضاف أن نظام الحجر الصحي لن ينتهي حتى يتوقف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض عن الذهاب إلى العمل، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع فسوف نستمر في رؤية عدد الإصابات يرتفع بمستويات عالية".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا