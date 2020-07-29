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كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل لكورونا في البرازيل

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كورونا..
Reuters /FW1F/Edmund Blair
شعار شركة سينوفارم الصينية
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توصلت شركة "سينوفارم" الصينية لاتفاق مع ولاية بارانا البرازيلية لبدء اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا في البرازيل.

وقال جورجي كالادو، مدير معهد بارانا للتكنولوجيا، إن الطرفين سينهيان قريبا مقترحا بهذا الشأن، سيقدم للسلطات الصحية حتى تصادق عليه.

ويتم حاليا اختبار هذا اللقاح الصيني في الإمارات العربية، بمشاركة 15 ألف متطوع.

وتجري ولاية بارانا محادثات أخرى مع باحثين روس بشأن إنتاج لقاحهم المحتمل، حيث يرتقب أن يقابل حاكم الولاية راتينيو جونيور، السفير الروسي في البرازيل قريبا.

وتشهد البرازيل ثاني أسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة، ما جعلها قبلة لاختبار اللقاحات المحتملة.

المصدر: "رويترز"

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