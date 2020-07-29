مرشح ترامب لمنصب في البنتاغون يواجه استجوابا حادا أمام الكونغرس بسبب "الإسلام"

يتوقع أن يواجه أكثر المرشحين إثارة للخلاف حتى الآن من بين الذين طرحهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب رفيع في وزارة الدفاع، جلسة محتدمة في مجلس الشيوخ، للتصديق على تعيينه.

ومن المرجح أن يوجه الديمقراطيون يوم الخميس، استجوابا حادا للبريغادير جنرال المتقاعد أنتوني تاتا، بسبب تصريحات له يرون أنها تنطوي على إسلاموفوبيا.

وإذا أقر مجلس الشيوخ ترشيحه، فسوف يشغل تاتا المدافع القوي عن ترامب، أعلى منصب سياسي في البنتاغون.

وكان تاتا قد وصف الرئيس السابق باراك أوباما، على نحو خاطئ، بأنه مسلم واتهمه بأنه "زعيم إرهابي" يعمل لمصلحة إيران، وذلك وفق تغريدات على "تويتر"، اطلعت عليها "رويترز" ولم تعد موجودة الآن.

وقال البيت الأبيض إنه متمسك بترشيح تاتا لشغل منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات.

ولم يرد تاتا حتى الآن على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي تم حذفها من "تويتر".

وتاتا على دراية واسعة بالجيش الأمريكي بعدما خدم قرابة ثلاثة عقود شملت دورا بارزا في أفغانستان، غير أن مسؤولين عسكريين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إنه ليست لديه معرفة تذكر بآسيا، في وقت يحاول فيه وزير الدفاع مارك إسبر التركيز على المنافسة مع الصين.

وسوف يمثل تاتا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، التي أشار أعضاؤها الديمقراطيون إلى أنهم سيعارضون ترشيحه.

ووصفت إليزابيث وارين العضوة الديمقراطية بالمجلس تاتا بأنه "أكثر مرشحي ترامب غير المؤهلين وغير المناسبين على الإطلاق لمنصب رفيع بوزارة الدفاع - بفارق كبير".

وأضافت في بيان أن "شخصا يتبنى نظرية المؤامرة ونهجا ينطوي على الإسلاموفوبيا، ووصف الرئيس أوباما بأنه "زعيم إرهابي" ينبغي ألا يشغل ثالث أعلى منصب في البنتاغون".

وحجم تأييد الجمهوريين لتاتا غير واضح.

المصدر: رويترز