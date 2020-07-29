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شاهد بالفيديو والصور.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقا هائلا فوق جسر بأريزونا الأمريكية

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اندلع حريق هائل وانهار جزء من جسر فوق بحيرة تيمب تاون في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، عقب خروج قطار شحن عن سكته أثناء عبوره الجسر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتسبب الحريق في انهيار جزئي للجسر، كما يظهر في الفيديو.

شاهد بالفيديو والصور.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقا هائلا فوق جسر بأريزونا الأمريكية

وقع الحادث في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

ونشرت رئيسة الشرطة سيلفيا موير صور الحريق عبر حسابها على تويتر، وذكرت أن القطار خرج عن مساره، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بسبب ذلك.

شاهد بالفيديو والصور.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقا هائلا فوق جسر بأريزونا الأمريكية
شاهد بالفيديو والصور.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقا هائلا فوق جسر بأريزونا الأمريكية

المصدر: Mirror

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