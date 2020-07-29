شاهد بالفيديو والصور.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقا هائلا فوق جسر بأريزونا الأمريكية

اندلع حريق هائل وانهار جزء من جسر فوق بحيرة تيمب تاون في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، عقب خروج قطار شحن عن سكته أثناء عبوره الجسر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتسبب الحريق في انهيار جزئي للجسر، كما يظهر في الفيديو.

وقع الحادث في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

شاهد.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقاً مهولاً فوق جسر بأريزونا الأمريكيةhttps://t.co/H4DFZToxGL#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/SejkMbvHiO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 29, 2020

ونشرت رئيسة الشرطة سيلفيا موير صور الحريق عبر حسابها على تويتر، وذكرت أن القطار خرج عن مساره، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بسبب ذلك.

المصدر: Mirror