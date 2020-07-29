ألمانيا تصدر بيانا بشأن الخطط الأمريكية لسحب 12 ألف عسكري

أكدت ألمانيا أنها أخذت بعين الاعتبار الخطط الأمريكية لسحب نحو 12 ألف عسكري أمريكي من البلاد وتقليص عددهم إلى نحو 25 ألفا.

ونشرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء بيانا مشتركا لوزارتي الخارجية والدفاع والبوندستاغ (البرلمان) ورؤساء حكومات الولايات الاتحادية الألمانية، جاء فيه أنه "وفقا للمعلومات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية، فإنها تخطط لتقليص قوتها العسكرية المنتشرة دائما في ألمانيا إلى ما أقصاه 25 ألف عسكري".

وتابع البيان، أن "الحكومة الاتحادية أخذت هذا القرار بعين الاعتبار وستنسق عملها بشكل وثيق مع الولايات الاتحادية المتأثرة به والحكومة الأمريكية وحلف الناتو بهدف تطبيق القرار لاحقا".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن الخطط الأمريكية ليست نهائية وقد تخضع لتعديل، وأن بعض الإجراءات الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية قد تجري خلال فترة قريبة، لكن معظمها يتطلب فترة طويلة لتنفيذها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن عن خطط الولايات المتحدة لسحب نحو 12 ألف عسكري من ألمانيا لإعادة نشر جزء منها في دول أخرى بحلف الناتو وإعادة الجزء الآخر إلى الولايات المتحدة. وتوقع بدء عملية الانسحاب خلال الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي