شاهد.. إسرائيل تحشد قواتها على الحدود مع لبنان خوفا من هجوم انتقامي لـ "حزب الله" قبل العيد

كشفت مصادر إعلامية عبرية أن الجيش الإسرائيلي متخوف من قيام "حزب الله" اللبناني بهجوم ضد أهداف عسكرية إسرائيلية خلال عيد الأضحى المبارك، لذلك عزز قواته على طول الحدود مع لبنان.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، أن إسرائيل تخشى من هجوم ثان من قبل حزب الله خلال الـ 48 ساعة المقبلة، أي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

وأفادت القناة العبرية بأنه بناء على هذا التوقع، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في الشمال على طول الحدود اللبنانية السورية، بأنظمة نيران متطورة، وصواريخ خاصة وقدرات تجميع معلومات استخبارية، تخوفا من رد فعل لحزب الله اللبناني، بعد مقتل أحد قادته الميدانيين الأسبوع الماضي في قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.

המתיחות בצפון | בישראל חוששים מפיגוע נוסף של חיזבאללה שייצא לפועל בתוך 48 שעות. צה"ל מתגבר עוד יותר את הכוחות בצפון במערכי אש מיוחדים, רקטות מיוחדות ויכולות איסוף מודיעין". הדיווח של @moyshis ב-#חדשותהערבpic.twitter.com/pUPjUTVHAp — כאן חדשות (@kann_news) July 28, 2020

ونقلت القناة العبرية عن دبلوماسي لبناني في بيروت لم تذكر اسمه، أن حزب الله لا يريد تصعيدا شاملا مع إسرائيل، ولكنه يبحث عن عملية حقيقية وليس استعراضا.

ويشار إلى أن تعزيز القيادة الشمالية الإسرائيلية يأتي في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل القائد العسكري الميداني في حزب الله، كامل محسن، الأسبوع الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية