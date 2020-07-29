لمنافسة روسيا والصين.. واشنطن تعين منسقا لسياستها تجاه القطب الشمالي

عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منسقا للسياسة تجاه القطب الشمالي، فيما تستعد واشنطن لمنافسة روسيا والصين على استخراج الموارد في منطقة تشهد ذوبان الجليد بوتيرة سريعة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم تعيين جيم ديهارت منسقا للسياسة تجاه القطب الشمالي.

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وأضافت أن جيم ديهارت صاحب خبرة دبلوماسية تمتد لنحو 28 عاما، وتولى في الآونة الأخيرة منصب مستشار كبير في شؤون كوريا الجنوبية، وسيصبح الآن المنسق الأمريكي للمنطقة القطبية الشمالية.

وازداد الاهتمام الأمريكي بالمنطقة القطبية الشمالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذوبان جليد البحار بسبب تغير المناخ مما زاد فرص الشحن في المنطقة والكشف عن معادن مهمة مثل اليورانيوم والنفط والغاز.

وأصبح القطب الشمالي أكثر دفئا بوتيرة أسرع مرتين من المتوسط العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وعززت روسيا قدراتها العسكرية في القطب الشمالي فيما تصف الصين نفسها بأنها قريبة من المنطقة القطبية الشمالية ووضعت خططا لإنشاء ممرات للشحن.

المصدر: رويترز