تعيين سفير لندن السابق لدى أنقرة على رأس جهاز المخابرات البريطانية

أفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن سفير لندن السابق في تركيا، ريتشارد مور، سيصبح الرئيس الجديد لجهاز المخابرات البريطاني MI6.

وسيحل مور مكان السير أليكس يونغر، الذي سيغادر منصبه في فصل الخريف.

ويشغل مور حاليا منصب المدير السياسي في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، كما أنه أدى مهاما عديدة في السابق لفائدة جهاز المخابرات.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "أنا سعيد بتعيين ريتشارد رئيسا لجهاز المخابرات"، كما أعرب عن شكره ليونغر الذي ترأس الجهاز "في وقت زادت فيه التهديدات وتنوعت".

المصدر: standard.co.uk