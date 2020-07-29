إصابات كورونا عالميا تتجاوز 16.83 مليون والوفيات 660997 ألفا

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 16.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 660997 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات في الصين في ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 150 ألف حالة وفاة وأربعة ملايين و376975 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 88539 حالة وفاة ومليوني و483191 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 34193 حالة وفاة ومليون و531669 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13673 حالة وفاة و828990 حالة إصابة.

المصدر: رويترز