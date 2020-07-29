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ترامب يهدد باتخاذ إجراء تنفيذي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة

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ترامب يهدد باتخاذ إجراء تنفيذي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراء تنفيذي إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعا بشأن شركات التكنولوجيا.

وجاء تهديد ترامب قبل جلسة استماع في الكونغرس مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يحقق الكونغرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي بأوامر تنفيذية".

وأضاف "في واشنطن، اقتصر الأمر كله على الحديث ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسنوات، وشعب بلدنا سئم هذا الوضع!".

ويتهم ترامب منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض رقابة على ما ينشره الساسة المحافظون، وأكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الإدارة تدرس طرقا لفرض رقابة أكبر على المنصات عبر الإنترنت.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتابع جلسة استماع في الكونغرس التي سيدلي خلالها رؤساء أربع شركات كبرى بمجال التكنولوجيا بشهاداتهم عن كثب قبل إجراء تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته واشنطن: "لا شك في أن ما تفعله شركات التكنولوجيا الكبرى سيء للغاية".

المصدر: وكالات

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