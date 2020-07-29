حليف لميركل: قرار واشنطن سحب قوات من ألمانيا يضعف حلف الأطلسي

انتقد عضو بارز في تكتل المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قرار الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي من البلاد ونقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي إلى بلجيكا.

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وقال نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، لصحيفة "أوغسبيرغر ألغماينه": "بدلا من تعزيز قدرات حلف الأطلسي، فإن سحب القوات سيضعف الحلف".

وأضاف "فاعلية الجيش الأمريكي لا تزداد بل تتقلص، خاصة في ظل الوضع مع روسيا والنزاعات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط".

وكان الجيش الأمريكي قال يوم الأربعاء إنه سينقل مقره من شتوتغارت بألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراضه لخطط أوسع لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: رويترز