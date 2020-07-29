خامنئي: نستنكر سلوك الإدارة والشرطة الأمريكية وندعم حركة الشعب في الولايات المتحدة

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في رسالته للحجاج هذا العام، إنه يستنكر ما بدر من الإدارة والشرطة الأمريكية تجاه المحتجين الأمريكيين، معربا عن دعمه للشعب هناك.

وأوضح أن "نظرة عابرة على شوارع الولايات المتحدة وتعامل مسؤولي هذا البلد مع شعبهم، والهوة الطبقية الشاسعة فيها، وحقارة وبلاهة أصحاب القرار في هذا البلد، العنصرية المستشرية، القساوة الممارسة من قبل الشرطة وقتلهم شخص بريء بدم بارد في الشارع على مرأى ومسمع الناس، جميع هذه الأمور تكشف عن عمق الأزمة الأخلاقية التي تعاني منها الحضارة الغربية وفشلها سياسيا واقتصاديا ".

واعتبر خامنئي أن سلوك الولايات المتحدة مع الشعوب المستضعفة "صورة أوسع شمولية عن سلوك ذلك الشرطي الذي وضع قدمه على عنق شخص ملون وأعزل وضغط عليه حتى زهقت روحه ".

وتابع: "نحن نعتبر وجود أميركا في منطقة غرب آسيا مضرا بشعوب هذه المنطقة، وسببا في انعدام الأمن ودمار وتخلف دول المنطقة... موقفنا الثابت هو دعم الشعب وإدانة فظائع الحكومة العنصرية في هذا البلد."

المصدر: "فارس"